MKE’nin eski başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Makine Kimya Endüstrisi’nin eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı.

Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen silahlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sayhan’ın, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma ve hile ile alma” suçlamalarıyla hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

İsmet Sayhan’a suç örgütü soruşturması

İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi serbest bırakılmıştı.

Yılmaz’ın geçmiş bağlantıları

Kamuoyunda daha önce de gündeme gelen Selahattin Yılmaz, suç dünyasının bilinen isimlerinden Alaattin Çakıcı ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı ziyaretle tanınıyordu.

