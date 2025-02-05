Montella AS Roma’ya Löw Türkiye’ye

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024’ün ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. O ekiplerden birisi de Roma. Fotospor’un haberine göre Montella’nın adı yeniden İtalyan ekibi ile anılmaya başlanırken Alman basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Alman Milli Takımı’ndan ayrılmasından bu yana 31 Temmuz 2021 yılından bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Joachim Löw geri dönüşe hazır.

Sport Fussball’ın haberine 2026 Dünya Kupası’na gitmek isteyen Löw, Montella’nın Roma’ya gitmesi halinde Türkiye için bir aday olabilir.

Haberde, “Löw artık iyileşti. Yeniden geri dönüş yapabileceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Türkiye ve İngiltere gündeme geldi” denildi.

DÜNYA KUPASI KAZANMIŞTI

Joachim Löw, Almanya A Milli Takımı’nın başında 2014 Dünya Kupası zaferi yaşamıştı. Bunun yanı sıra Alman çalıştırıcı, 2017 yılında da Konfederasyon Kupası’nı müzesine götürmeyi başarmıştı.