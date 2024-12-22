Muğla’da ambulans helikopter kazası

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazanın sabah saat 10.06 sıralarında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde meydana geldiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterin kalkış sırasında hastanenin 4. katına çarptığını ve ardından boş bir alana düştüğünü ifade etti. İlk belirlemelere göre helikopterin Antalya’ya gitmek üzere havalandığı bildirildi.

Muğla’da 4 şehit

Yoğun sisin kaza sırasında etkili olduğunu dile getiren Vali Akbıyık, “Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayın nedeni detaylı bir şekilde araştırılmaktadır,” dedi. Ayrıca, hastane binasının iç kısmında herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir sorun olmadığı, yalnızca hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaza ihbarı sonrası itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun,” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, olayın detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, “Hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili incelemeler titizlikle sürdürülmektedir,” dedi.

Kaza, sağlık çalışanlarının fedakârlığını bir kez daha hatırlatırken, olayın nedeni üzerindeki incelemelerin sonuçları merakla bekleniyor.



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