Bursa’da büyük operasyon! Mustafa Bozbey’in de aralarında olduğu 55 şüpheli gözaltında

Bursa’da belediyelere uzanan kapsamlı soruşturmada dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Nilüfer ilçesindeki inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yapıldığı iddiası üzerine başlatılan süreçte, 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Soruşturmanın merkezinde imar projeleri var

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaptığı belirtildi.

Açıklamada, bu yolla hem kendilerine hem de proje sahiplerine maddi menfaat sağlandığının tespit edildiği ifade edildi.

Mustafa Bozbey gözaltında

Başsavcılığın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart 2026’da Bursa merkezli olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunduğu belirtilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu 55 şüpheli hedef alındı.

Yapılan operasyonlarda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait 51 ikamet, 23 şirket ya da iş yeri ve 1 vakıf adresinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şüphelilerin kullanımındaki araçlarda da arama yapıldığı belirtildi.

4 şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, dosyanın titizlikle yürütüldüğünü vurgularken, soruşturmanın seyri ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceğini açıkladı.

