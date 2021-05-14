Normalleşme: Erdoğan, Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulanacağını açıkladı

“Niyetimiz Mayıs ayının sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket ettirmeyi sürdürmektir” diyen Erdoğan, Haziran ayıyla birlikte “günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi” planladıklarını söyledi.

‘Helâllik istiyoruz’

Kısıtlamalardan maddi olarak etkilenenlere ilişkin de konuşan Erdoğan, “Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı:

“Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze, bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helâllik istiyoruz.”

Muhalefetten ‘helâllik’ tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirerek, “erken seçim” çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!” mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki göstererek, “Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız” dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan da “kontrollü normalleşme” açıklamasını eleştirerek, “Görünen o ki salgınla mücadelede kontrol virüste” dedi.

Tam kapanma ve normalleşme takvimi

Türkiye’de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyordu. Tam kapanma kısıtlamalarının devam edip etmeyeceğine ilişkin resmi bir takvim ise açıklanmamıştı.

Erdoğan 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Bir süre daha fedakarlık gerekli. Normale kısa sürede döneceğimize inanıyorum. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor” ifadeleriyle önlemlerin çeşitli şekillerde süreceğinin sinyalini vermişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Covid-19 kısıtlamaları dükkanını kapatan esnafı ekonomik olarak zorluyor.

Salgının seyri için öngörülen hedef ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan Pazartesi günü yeni kısıtlamaları açıkladığı basın toplantısında, Avrupa’da açılma sürecinin başladığını vurgulayarak, Türkiye’nin geride kalmaması için vaka sayılarını 5 binin altına çekmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğan, “Aksi halde ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır” demişti.

Aynı hedefi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dile getirdi. Ersoy, 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, turizmde belirlenen hedefin tutturulabilmesi için vaka sayılarının da 5 binin altına inmesi gerektiğini söyledi.

Ersoy, “Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek. Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs’tan sonra vaka sayısı olarak 5 binin altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz” dedi.