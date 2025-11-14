En Son HaberlerGündemTürkiye

Ortaköy’de kumpir anneyi de öldürdü

Beşiktaş, Ortaköy'de kumpir ve midye dolma yemelerinin ardından zehirlenen ailede, iki çocuğun ardından anne de yaşamını yitirdi

NationalTurk NL14/11/2025
0 Bir dakikadan az
Beşiktaş, Ortaköy'de kumpir ve midye dolma yemelerinin ardından zehirlenen ailede, iki çocuğun ardından anne de yaşamını yitirdi

Ortaköy’deki dükkan mühürlendi

Beşiktaş Postası’nın haberine göre Almanya’dan İstanbul’a gelen dört kişilik aile, Ortaköy’de yedikleri yemek sonrası fenalaştı. Ailenin iki çocuğu altı yaşındaki Kadir Muhammet ve üç yaşındaki Masal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde anne Çiğdem B. de yaşamını yitirdi. Baba Servet B. ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Aile, İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye, ardından bir restoranda yemek yemişti.

kumpir

Polis, ailenin kaldığı Fatih’teki otelin kamera görüntülerini incelemeye aldı ve dört kişinin ifadesini aldı. İddiaya konu restoran belediye ekiplerince mühürlendi.

İBB zabıtası, Ortaköy’deki kumpircileri sabah saatlerinde denetledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada çiftin zehirlenmesinin ardından çocuklarıyla birlikte iki ayrı hastaneye gittikleri ancak taburcu edildikleri bildirildi.

Bağlantılar
NationalTurk NL14/11/2025
0 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu