Ortaköy’de kumpir anneyi de öldürdü

Ortaköy’deki dükkan mühürlendi

Beşiktaş Postası’nın haberine göre Almanya’dan İstanbul’a gelen dört kişilik aile, Ortaköy’de yedikleri yemek sonrası fenalaştı. Ailenin iki çocuğu altı yaşındaki Kadir Muhammet ve üç yaşındaki Masal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde anne Çiğdem B. de yaşamını yitirdi. Baba Servet B. ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Aile, İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye, ardından bir restoranda yemek yemişti.

Polis, ailenin kaldığı Fatih’teki otelin kamera görüntülerini incelemeye aldı ve dört kişinin ifadesini aldı. İddiaya konu restoran belediye ekiplerince mühürlendi.

İBB zabıtası, Ortaköy’deki kumpircileri sabah saatlerinde denetledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada çiftin zehirlenmesinin ardından çocuklarıyla birlikte iki ayrı hastaneye gittikleri ancak taburcu edildikleri bildirildi.