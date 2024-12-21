Özlem Gürses’e “Konutu Terk Etmeme” ve “Yurt Dışı Çıkış Yasağı”

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Gürses hakkında “konutu terk etmeme” ve “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Gürses’in YouTube’daki yayını sırasında TSK’yı terör örgütüyle ilişkilendiren ifadeler kullandığı öne sürüldü. Savcılık, Gürses’in bu ifadelerinin “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçunu oluşturduğunu belirtti.

Gözaltına alınan Gürses, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan Gürses, savcılığın talebiyle tutuklanma istemiyle hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek Gürses’in adresinde ikamet etmesini zorunlu kılan “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” kararlarını verdi.

Soruşturmanın ayrıntıları

Başsavcılık açıklamasına göre, Gürses’in YouTube’daki yayında kullandığı ifadelerle TSK’yı terör örgütleriyle birlikte hareket eden bir yapı olarak tanımladığı ve bu nedenle hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Gürses’in, “IŞİD ve SMO yapısı” benzetmesi yaptığı sözlerinin, TSK’yı hedef aldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gürses hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.



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