Papa 14. Leo’dan sürpriz ziyaret

Görüşme talebi Papa’dan geldi

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirilen Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, pazar günü İstanbul’da Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin, babası Andrea Minguzzi ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme isteğinin Papa 14. Leo’dan geldiği öğrenildi.

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını 9 Şubat’ta kaybeden 14 yaşında Mattia Ahmet Minguzzi‘nin annesi Yasemin Minguzzi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmî programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir.”