Paybull operasyonu: 9 ilde eş zamanlı baskın

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerini hedef alan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması kapsamında Türkiye’nin dokuz ilinde geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı, şirketlere ve mal varlıklarına ise mahkeme kararıyla el koyma tedbirleri uygulandı.

MASAK ve TCMB raporları soruşturmayı tetikledi

Başsavcılık açıklamasında, TCMB denetim bulguları ile MASAK analiz raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli operasyonların Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’e de yayıldığı kaydedildi.

25 şüpheli gözaltına alındı

Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin adreslerinde detaylı aramalar yapıldı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve evraka el konulduğu belirtildi.

Şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında Paybull AŞ ile bağlantılı Lezzona Gıda AŞ’nin yanı sıra, şüphelilerin suç tarihlerinden sonra edindiği belirlenen mal varlıklarına da İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

