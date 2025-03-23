Resul Emrah Şahan tutuklandı: Kayyum süreci başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, silahlı terör örgütüne yardım suçlamasıyla tutuklandı. Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan da aynı suçlamayla cezaevine gönderildi.

Kent Uzlaşısı soruşturmasında kritik tutuklamalar

İBB ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik devam eden “Kent Uzlaşısı” soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sabah saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şahan’ın saat 09.45’te başlayan sorgusunun ardından, mahkeme tutuklama kararını açıkladı.

Terör örgütüne yardım suçlaması

Şahan ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan da aynı suçlamayla tutuklanan isimler arasında yer aldı. Mahkeme heyeti, üç ismin silahlı terör örgütüne yardım etmek suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğuna kanaat getirdi.

Şişli Belediyesi’ne kayyum atanacak

Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından, Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması sürecinin başlatılacağı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı’nın kısa süre içinde resmî açıklama yapması bekleniyor. Kayyum ataması, belediye yönetiminin geçici olarak valilik tarafından belirlenecek bir isme devredilmesini kapsıyor.

Gözler soruşturmanın devamında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kent Uzlaşısı dosyasındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Tutuklama kararları sonrası gözaltındaki diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin hız kazanması ve yeni adımların atılması gündemde.

