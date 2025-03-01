Rusya Büyükelçi Adımı Attı

Rusya Büyükelçi kararı, dünyada dengeler değişiyor mu?

Rusya Büyükelçisi Göreve Başlayacak

Rusya, Washington’a yeni büyükelçi atayarak ABD ile diplomatik ilişkilerinde yeni bir süreci başlatıyor. İstanbul’da gerçekleştirilen son görüşmelerin ardından gelen bu karar, Moskova ve Washington arasında beklenmedik bir yakınlaşmanın işareti mi? sorusunu gündeme getirdi.

Avrupa başkentlerinde bu gelişme dikkatle takip edilirken, özellikle Fransa ve Almanya, ABD’nin Rusya ile doğrudan diplomatik temaslarını artırmasını endişeyle karşılıyor. Ukrayna Savaşı, enerji politikaları ve küresel güvenlik dengeleri çerçevesinde yaşanan gerilimler göz önüne alındığında, Rusya’nın Washington’a doğrudan bir büyükelçi ataması, iki taraf arasında kapalı kapılar ardında yeni müzakereler yürütüldüğüne dair spekülasyonları artırıyor.

ABD yönetimi henüz bu atama ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya, küresel diplomaside yapıcı bir rol üstlenmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama, Moskova’nın Washington ile olan ilişkilerini belirli ölçüde normalleştirme çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Büyükelçinin resmi olarak göreve başlamasının ardından yapılacak açıklamalar, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin hangi yöne evrileceğini belirleyecek. Özellikle Avrupa ülkeleri, bu sürecin ABD’nin Batı ittifakında yeni bir diplomatik rota çizip çizmeyeceği konusunda belirleyici olacağını düşünüyor. Ayrıntılar ;