SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi: Sedat Peker randevu talep etti, vermedik

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin oğlu olan Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi; TELE 1, Medyascope ve Halk TV yayınlarına katılarak soruları yanıtladı.

Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretiyle ilgili olarak Medyascope’a yaptığı açıklamada, “Provokatif bir şekilde gelmişler. Böyle olunca kabul etmeyi uygun görmedim. Amacı görüşmek olan böyle yapmaz. Bunu kabul etmemek daha uygundu. Burada nasıl bir provokasyona imza atmak istediklerini bilemem” dedi.

Halk TV yayınında da Kılıçdaroğlu’nun gittiği sırada binada olmadığı söyleyen Tanrıverdi, “Biz de görüşmek isterdik. Kemal Bey bizim orada olmadığımız bir zamanı tercih etti. Niyeti görüşmek değil şov yapmaktı herhalde” dedi.

Kılıçdaroğlu, binaya alınmaması üzerine “Siyasi cinayetler demiştim. Karanlık odaklar var demiştim. Hangi maşalar kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü kaostan SADAT gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Bil. Öyle heveslere girişme” açıklaması yapmıştı.

Tanrıverdi, bu iddialarla ilgili de “Bizi hiçbir zaman bakanlıkta göremezsiniz. Hiçbir yetkili bizi tanımaz. Cumhurbaşkanlığından kimseyle görüşmedik. Seçimler döneminde seçim çalışmaları yapılırken, mahalle seçim çalışmalarında vatandaşlar davet edildiği gibi biz de davet edilmişizdir, orada görüşmüşüzdür ama onun dışında hiçbir bakan ve milletvekili ne beni ne de ekibimi tanır. Türkiye’de hiçbir ihaleye girmedik.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na SADAT ile ilgili ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için, “SADAT’ın yöneticileriyle, bu kurumla yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim kullandığımız adeta darbeci bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Erdoğan “SADAT ile alakam yok” demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım. pic.twitter.com/hFoqm9JT52 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 18, 2022

Kılıçdaroğlu SADAT önünde yaptığı açıklamada ise “Seçim güvenliğinde bir şey olursa bunun sorumlusu SADAT’tır ve Saray’dır” demişti.

Kaynak: BBC