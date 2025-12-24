Sadettin Saran’ın test sonucu pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürerken, dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Sadettin Saran’a ait saç örneğinde yapılan uyuşturucu testine ilişkin rapor hazırlandı.

Sadettin Saran’ın kokain testi pozitif

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın saç örneği üzerinde yapılan incelemede “kokain pozitif” bulgusuna rastlandığı bildirildi.

Rapor savcılığa gönderildi

Hazırlanan Adli Tıp raporunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi. Soruşturmanın bu rapor doğrultusunda savcılık tarafından değerlendirilmeye devam edileceği belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, uyuşturucu soruşturmasının devam ettiğini, dosya kapsamında yeni adımların atılabileceğini ifade etti. Sürece ilişkin resmi açıklamaların savcılık makamı tarafından yapılacağı kaydedildi.

