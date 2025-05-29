Schengen vizesinde uzun süreli onay için “Cascade” kuralı

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Avrupa Komisyonu tarafından 2019’da kabul edilen ve pandemi sonrası yeniden etkinleşen “Cascade Sistemi”, Türk vatandaşlarının Schengen vizelerinde uzun süreli onay almasının yolunu açıyor. Vize danışmanı Gökhan Gökdeniz, sistemin detaylarını paylaştı.

Daha uzun süreli vize için geçmiş kullanım şartı

Gökdeniz, son iki yılda kısa süreli üç vizesi olanlara bir yıl, bir yıllık vizesi olanlara iki yıl ve iki yıllık vizesi olanlara ise beş yıllık Schengen vizesi hakkı tanındığını açıkladı. Ancak bu avantajdan yararlanmak için vize geçmişinin sorunsuz olması gerektiğini vurguladı.

Niyet mektubu vizenin anahtarı

Schengen vizesine başvuracaklara yönelik önemli bir tavsiyede bulunan Gökdeniz, “Niyet mektubu, vizenizin olumlu sonuçlanmasında en önemli faktördür” dedi. Başvuru sürecinde bu mektubun eksik bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Pandemi sonrası uygulama arttı

Gökdeniz, 2023’ten itibaren kısa süreli vize alanların 1, 2 veya 5 yıllık vize almaya başladığını söyledi. Türk vatandaşlarının Cascade sistemini uygulaması halinde vize krizinin hafifleyeceğine inandığını ifade etti.

Almanya ve Türkiye vize süreci

Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer’in danışmanlık hizmetlerinin süreci hızlandırmadığına yönelik açıklamalarına katıldığını belirten Gökdeniz, başvuru sahiplerinin dikkatle hazırlanmalarını önerdi. “Samimi, dürüst başvurular her zaman daha iyi sonuç verir” dedi.

Türkiye’nin vize ret oranı ve gelecek öngörüsü

Türkiye’nin, Çin’den sonra Schengen vizelerine en fazla başvuran ülke olduğunu belirten Gökdeniz, Türkiye’nin ret oranının yüzde 14,5 olduğunu açıkladı. Cascade sisteminin daha iyi anlaşılması ve uygulanmasıyla bu oranın 2026 itibarıyla tek haneli rakamlara gerileyeceğini düşündüğünü söyledi.

Hindistan örneği ve Türkiye için öneriler

Hindistan’ın iki Schengen vizesinden sonra 2 yıllık vize aldığını hatırlatan Gökdeniz, Türkiye için de gerekli girişimlerin yapılması halinde bu esnekliğin sağlanabileceğini vurguladı.

