Şeyma Subaşı adli kontrolle serbest
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, adli kontrolle serbest bırakıldı
Şeyma Subaşı’ndan kan ve saç örnekleri alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan iş insanı Acun Ilıcalı‘nın eski eşi Subaşı’nın, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alındı.
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.