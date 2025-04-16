Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece yaşadığı ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ana aort damarında boydan boya yırtılma tespit edildi. Önder, gece saatlerinde ameliyata alındı.

Ameliyat devam ediyor, gözler hastanede

Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde sabaha karşı başlayan ameliyat halen devam ediyor. Önder’in kalbi hastaneye kaldırılmadan önce iki kez durdu. Doktorların yırtılan aort damarını onarmaya çalıştığı bildirildi. Sağlık durumunun ciddi olduğu ve operasyonun zorlu geçtiği açıklandı.

Tülay Hatimoğulları: İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Saatlerdir ameliyatta. Doktorlar uzun süreceğini söyledi. Bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak,” dedi. Hatimoğulları ayrıca destek mesajları gönderen yurttaşlara, basın mensuplarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Siyasi arenada destek mesajları

Önder’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler siyasiler tarafından da yakından takip ediliyor. Birçok parti lideri ve milletvekili, geçmiş olsun dileklerini sosyal medya üzerinden iletti. Sağlık Bakanlığı da tedavinin sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Ameliyat sona erdi

23.30’da başlayan ve yaklaşık 10 saat süren zorlu operasyonun ardından Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Cerrahi müdahalenin ardından Önder, doktorlar tarafından yoğun bakım ünitesine alındı. Sağlık ekibi, hayati fonksiyonlarını yakından izlemeye devam ediyor.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

1962 yılında Adıyaman’da doğan Sırrı Süreyya Önder, genç yaşta siyasi mücadeleye atıldı. 1980 darbesi sonrası 12 yıl hapis cezası aldı. Çeşitli cezaevlerinde yedi yıl geçirdi. Daha sonra sinema ve edebiyat alanında çalışmalar yaptı. 2011 yılında milletvekili seçilen Önder, barış sürecinde aktif rol aldı. 2023’te yeniden Meclis’e girerek TBMM Başkanvekilliği görevine başladı. Son olarak Abdullah Öcalan ile görüşmeleri yürüten İmralı Heyeti’nde yer alıyordu.

