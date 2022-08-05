Son dakika: Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş silahlı saldırıda yaralandı!

Sabah gazetesinin haberine göre, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş İstanbul Kemerburgaz’daki ofisinden çıkıp, aracıyla evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından yaralanan Güneş, hastaneye kaldırıldı ve tedavisine başlandı.

Umut Tahir Güneş’i yaralayan ve kaçan saldırganın yaya olduğu öne sürüldü. Öte yandan İstanbul Emniyeti, olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.

Olay saat 19.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul’un Eyüp Sultan İlçesi’nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Umut Tahir Güneş’i yaralayan ve kaçan saldırganın yaya olduğu iddia edildi.

TAHİR GÜNEŞ’E SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF YAPILMIŞ

Yaralanarak hastaneye kaldırılan Umut Tahir Güneş’in tedavisi hemen yapıldı. İddialara göre; saldırıdan önce önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş’in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Umut Tahir Güneş’e ateş etti.

SALDIRGAN ORMANLIK ALANA DOĞRU KAÇTI

Umut Tahir Güneş yaralanırken; silahlı saldırgan ise yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Ormanlık alanda inceleme yapıldı.

OLAY YERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayı aydınlatmak üzere geniş kapsamlı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti; olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.