Son Dakika: TUSAŞ’a terör saldırısı

Kurumun giriş kapısı önünde çatışma meydana geldiği belirtilirken, patlama sesleri duyulduğu da kaydedildi. Terör saldırısında şehit ve yaralılar var.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Terör saldırısında şehit ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’te yaptığı paylaşımda “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.” dedi.

TUSAŞ önünde patlama: İlk resmi açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadeleri kullanıldı.

İşte patlama anı

Gazeteci İsmail Arı TUSAŞ’a yönelik terör saldırısındaki patlama anının videosunu paylaştı;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadesini kullandı.

TUSAŞ’ta son dönemde çok sayıda helikopter, insansız hava aracı ve uçak geliştirdi. İnsansız hava araçları ANKA ve Aksungur, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve KAAN gibi uçaklar geliştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde bir haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım kendisi haberi doğruladı ama henüz detaylarla ilgili bir bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesi yolculuğundan geri adım atmayacağız” diye konuştu.

TUSAŞ Nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.

Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M’ye parça üretmektedir.