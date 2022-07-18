İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon’un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganın ilk belirlemelere göre isminin Fatih Ulusoy olduğu öğrenildi. Saldırgan silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

Akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

SALDIRGAN SEFA DÖNMEZ’E 5 EL ATEŞ ETTİ

Olayda aralarında adli makamlara da intikal eden bir husumetin olduğu ve olay yerinde karşılaşan ikilinin sözlü tartışması büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Kavga esnasında Fatih Ulusoy, belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Sefa Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

SEFA DÖNMEZ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı.

POLİSE TESLİM OLDU, BAKAN SOYLU TRABZON’A HAREKET ETTİ

Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.Saldırgan Faruk Ulusoy, gözaltına alındı.

Sefa Dönmez’in cenazesi yarın Of’un Çamlıtepe Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. İçişleri Bakanı Soylu da cenazeye katılmak için Trabzon’a hareket etti.

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