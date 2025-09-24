Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Suriye’nin geçmişte yaşadığı zorluklara değindi. Şara, “Uzun yıllar boyunca işkencelere maruz kaldık. Bize kimyasal silahlarla saldırdılar. Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam yerine adalet için savaştık. Ülkemizi ayırmaya çalışanlara karşı direnmemiz gerekti” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye teşekkür

Konuşmasında Türkiye’ye özel bir teşekkür ileten Şara, “Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye’nin verdiği destek bizim için çok kıymetli” dedi. Şara ayrıca, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının artık zorunlu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Şara görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul için bulunduğu New York’ta Türkevi’nde Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye dair samimi kareler dikkat çekti. Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösteren tüm girişimlere olumlu yaklaştıklarını söyledi.

“Destek artarak sürecek”

Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin Suriye halkına desteğinin artarak süreceğini belirtti.

