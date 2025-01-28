Tanju Özcan: Bilirkişiler bunu kabul etmediği için onlara el çektirildi.

Tanju Özcan Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını ile ilgili Sözcü TV’de yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu:

” Şamil Tayyar gibi hiç milletvekili konuşmadı. Beni hiç sevmeyen biri. Ben de kendisini hiç sevmem. Adam bile sırf Allah korkusu olduğu için yüreğinde çıkıp doğruları söyledi.

Türkiye kaç gündür beni dinlemek zorunda kaldığı için utanıyorum. Benim anlattıklarımı Türkiye’yi dinledi. Sayın bakanın bu akşam anlattıklarını da dinledi. Peki hala vicdani olanlara soruyorum. Vicdan sahibi olanlara soruyorum benim anlattıklarımın hangisi yalanmış. Hangi sorumluluğumuz varmış bizim.

Tanju Özcan: Yangında ciddi bir para da bulunmuş

Jandarmanın elindeki kayıtlar ve bu bilirkişiler jandarmayla birlikte orada dolaştı.

Ayrıca konuya vakıf olduğumu anlarsınız gazeteci Nedim Türkmen rahmetli oldu. Hepimizin çok sevdiği.

Hatta bu incelemeler yapıldığında Nedim Türkmen‘e ait bir para da bulundu. Çanta ile birlikte. Buraya rapora yazmamışlar ama her halde birleri o parayı cebine atmamıştır değil mi.

Ne kadar yanmıştı yanmamıştı onları bilmiyorum. Ama ciddi bir paradan bahsediyorum. Bununla ilgili muhakkak tutanaklarda tutulmuştur.

Konuya ne kadar hakim olduğumu söylemek için ipucu vermek için bunu söyledim.”