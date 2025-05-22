Tarkan’dan Ahmet Minguzzi isyanı

Mattia Ahmet Minguzzi, 15 gün yaşam savaşı vermişti

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de bit pazarında bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta yaşam savaşını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi konusunda yaşanan son gelişme büyük tepkiye yol açtı. Minguzzi’yi bıçaklayan katil B.B hakkında mahkemeden ‘Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan takipsizlik kararı çıktı.

Tarkan’dan adil karar ve ceza vurgusu

Karar kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Ünlü şarkıcı Tarkan da sosyal medya hesabından Mattia Ahmet Minguzzi hakkındaki karara isyan etti. Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından “Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz” mesajını yayınladı.