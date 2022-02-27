Trump: Sorunumuz Putin’in zeki olması değil, kendi liderlerimizin aptal olması

Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

‘Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Kiev’den ayrılmayarak ‘cesur bir lider olduğunu gösterdiğini’ söyleyen Trump, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Tanrı hepsini kutsasın” ifadesini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘zayıflığını’ kullanarak Ukrayna’ya saldırdığını savunarak, “Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020’de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı” dedi.

‘Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz’

Rusya’nın George W. Bush döneminde Gürcistan’ı, Barack Obama döneminde ise Kırım’ı ‘işgal ettiğini’ söyleyen Trump, “21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya’nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim” dedi.