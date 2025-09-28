Trump: Türkiye ile F-35 konusunda kolayca anlaşabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği programda hem Orta Doğu’daki gelişmelere hem de Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin “çok verimli geçtiğini” belirten Trump, F-35 savaş uçakları konusunda iki ülkenin kısa sürede uzlaşabileceğini ifade etti.

Trump-Erdoğan görüşmesi

Trump, Erdoğan ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı” dedi. İki liderin öğle yemeğinde de bir araya gelerek kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trump’tan F-35 mesajı

Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, “Kolayca anlaşabiliriz, belki bunu yaparız. Tabii bu, onun da bizim için bir şey yapmasına bağlı olacak” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ı “çok zeki” ve “doğru olanı yapacak bir lider” olarak niteleyen Trump, askeri teçhizat alımına ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Orta Doğu gündemi

Trump, Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesi için de yoğun diplomasi yürüttüklerini belirterek, “Çok iyi görüşmeler yaptık. Rehinelerin geri dönmesini ve bölgede barış olmasını istiyoruz” dedi. İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini de açıkça dile getirdi.

TikTok açıklaması

Trump ayrıca Çin merkezli TikTok uygulamasının Amerikalı ve uluslararası şirketlere devrinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in devri onayladığını belirten Trump, uygulamanın artık ulusal güvenlik tehdidi oluşturmayacağını söyledi.

