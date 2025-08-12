Türkiye orman yangınlarıyla savaşıyor

Türkiye genelinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Manisa’nın Soma ve İzmir’in Karaburun ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ederken, Çanakkale Merkez ve Dardanos’taki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı, Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınlarının ise tamamen söndürüldüğü bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Soğutma çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Soma’da gece boyu müdahale

Manisa’nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün başlayan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan çalışmalar yeniden başladı. Yangına neden olduğu iddiasıyla 1 kişi daha gözaltına alındı, böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 2’ye yükseldi. Şüphelilerin orman yakınında spiral makinesiyle demir kestiği, yangının bu sırada çıktığı öne sürüldü.

Alaşehir’deki orman yangın söndürüldü

Manisa Valiliği, Badınca Mahallesi’ndeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Soma’daki yangını söndürme çalışmalarının ise havadan ve karadan devam ettiği belirtildi.

Çanakkale’de geniş çaplı mücadele

Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangında dumandan etkilenen 77 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Riskli bölgelerdeki 2 bin 90 kişi deniz ve kara yoluyla tahliye edildi. Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır.” dedi. Toraman, Dardanos yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını da açıkladı.

Ayvacık’ta çöplük yangını kontrol altında

Ayvacık ilçesi Gemedere mevkisindeki çöplük alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Polisten yangın söndürme desteği

Kepez beldesindeki yangına Çanakkale’nin yanı sıra Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul ve İzmir’den gelen polis ekipleri de destek verdi. Tahliyelere yardımcı olan ekipler, TOMA’larla alevlerin sardığı evlerde ve ormanlık alanlarda söndürme çalışmasına katıldı.

Karaburun’da ekipler iş başında

İzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı ve dozerle müdahale ediliyor.

Dikili’deki yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’ndeki Bimeyko Sitesi’nde çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen 9 arazöz ve 3 su tankeri ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

