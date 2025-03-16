Türkiye Genelinde Sıcaklık Rekorları Kırıldı, Hava Kirliliği Arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya, İzmir, İstanbul ve Gaziantep başta olmak üzere 35 ilde sıcaklık 30 dereceyi aştı. En yüksek sıcaklık Adana’nın Yüreğir ilçesinde 34,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık Rekoru Yerini Soğuk Havaya Bırakacak

Sıcaklıkların yarın da aynı seviyelerde seyretmesi beklenirken, 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların 10 ila 15 derece azalması öngörülüyor.

İstanbul’da Hava Kirliliği Arttı

İstanbul’da hava kirliliği, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisiyle artış gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul’un 39 noktasında ölçülen hava kalitesi dünden bu yana kötüleşti.

Dün yapılan ölçümlerde 1 nokta “hassas” (turuncu), 16 nokta “orta” (sarı), 22 nokta “iyi” (yeşil) seviyesindeyken, bugün 1 nokta hassas, 26 nokta orta, 12 nokta iyi olarak kaydedildi. Bu da 10 noktada hava kirliliğinin kötüleştiğini gösteriyor.

En Kirli ve En Temiz Bölgeler

Saat 18.00 itibarıyla İstanbul’da hava kirliliğinin en yüksek olduğu noktalar:

Göztepe D-100 → 123 (Hassas)

Tuzla → 81 (Orta)

Kağıthane MTHM → 70 (Orta)

Aksaray → 71 (Orta)

Beylikdüzü → 62 (Orta)

Hava kirliliğinin en düşük olduğu yerler ise Kumköy (16), Sultangazi-1 (15) ve Büyükada (36) olarak belirlendi.

Soğuk ve Yağışlı Hava Yolda

Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıkların 18 Mart Salı gününden itibaren hızla düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, sıcaklıkların 10 ila 15 derece azalacağını ve mevsim normallerinin altına ineceğini duyurdu.

Vatandaşların hava değişimine karşı dikkatli olmaları ve hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde açık havada uzun süre kalmamaları önerildi.

