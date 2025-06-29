Türkiye’de orman yangını alarmı

Türkiye’nin farklı illerinde orman yangınları bir kez daha alarm seviyesine ulaştı. İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan büyük çaplı yangında alevler, yerleşim alanlarına kadar ilerlerken Gaziemir’deki yangın Otokent Galericiler Sitesi’ni tehdit etti. Aynı saatlerde Aydın’ın Didim, Mersin’in Silifke ve Osmaniye’nin Kadirli ilçelerinde de yangınlar çıktı. Müdahale çalışmaları sürerken, çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı, araçlar tahliye edildi, bazı evler ve iş yerleri zarar gördü.

Menderes-Seferihisar hattında alevler mahallelere ulaştı

İzmir’in Menderes ilçesi Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında çıkan orman yangını, Yeni Orhanlı Mahallesi ile Ürkmez bölgesindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerine kadar ulaştı. Yangında 3 ev zarar görürken, vatandaşlar tahliye edildi. Yangına 6 uçak, 23 arazöz ve 678 personel müdahale ediyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle helikopterler geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Gaziemir’deki yangın sanayi sitesine sıçradı

Beyazevler Mahallesi’ndeki çöplük yangını, rüzgarla birlikte ormana ve ardından Buca’daki Otokent Galericiler Sitesi’ne sıçradı. Çok sayıda araç yandı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla yangına müdahale etti, TOMA’lar da destek verdi. Otoyola çıkan yollar güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Didim’de 20 hektar zarar gördü

Aydın’ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde çıkan yangın, 4 helikopter, 3 uçak ve 11 arazözle müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Silifke’deki yangın söndürüldü

Mersin’in Silifke ilçesi İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisinde çıkan yangın, 2 helikopter ve 11 arazözle söndürüldü. Kaymakam Abdullah Aslaner sahada incelemelerde bulundu. Yangında 15 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kadirli’de 20 dekar alan yandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyü yakınındaki yangın da 2 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz ile 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dekarlık alan kül oldu.

