TÜRSAB Muratpaşa BTK seçiminde kavga çıktı

Antalya’da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu (BTK) seçimleri gerginliğe sahne oldu. Seçim sırasında, muhalefetin desteklediği Oktay Arı ile Onur Özer’i destekleyen TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu ve sandalyeli kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

TÜRSAB Muratpaşa BTK seçimini Onur Özer kazandı

Yaşanan gerginliğe rağmen seçim süreci tamamlandı. Kullanılan 725 oyun 315’ini alan Onur Özer, Muratpaşa BTK’nın yeni başkanı seçildi. Diğer adaylardan Oktay Arı 236, Tolga Özgüven 163, Nuray Özçelik ise 11 oyda kaldı.

Kavga kameralara yansıdı

Oktay Arı ile Hamit Kuk arasında başlayan tartışma, kısa sürede salondaki diğer kişilerin de dahil olmasıyla büyüdü. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı, bazı kişilerin sandalyeleri fırlattığı görüldü. Kavga esnasında Oktay Arı’nın darbedildiği öğrenildi. Olay yerinde görevli güvenlik ve bazı katılımcılar tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Türkiye’nin en büyük bölge temsil kurullarından biri

Muratpaşa BTK, Türkiye genelinde TÜRSAB’a bağlı en büyük bölge temsil kurullarından biri olarak biliniyor.

