‘Tuttur.com’ iddialarına resen soruşturma başlatıldı

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesi ve lisansları iptal edildiği için artık faaliyet göstermeyen tuttur.com ile ilgili ortaya atılan “kullanıcı bilgilerine müdahale” iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi. Kamuoyunda geniş yer bulan iddialar üzerine başsavcılık, konuyu aydınlatmak amacıyla resen soruşturma başlattığını duyurdu.

‘Tuttur.com’ incelemesi hakimlik kararıyla yürütülüyor

Açıklamada, tuttur.com’a hizmet veren bilgisayarlar, programlar ve kütükler üzerinde, hakimlik kararı doğrultusunda adli bilişim ekiplerince yerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Bu çalışmaların, iddiaları tüm yönleriyle araştırmak amacıyla yürütüldüğü ifade edildi.

“Herhangi bir tespit yok” uyarısı

Başsavcılık, mevcut aşamada kullanıcı bilgilerine müdahale edilip edilmediğine ilişkin herhangi bir kesin bulguya ulaşılamadığını vurguladı. Ayrıca teyitsiz bilgilere dayanarak farklı algılar oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için sürecin titizlikle sürdüğü, soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni bulgular doğrultusunda şekilleneceği belirtildi.

