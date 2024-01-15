Özgür Demirtaş 2024 tahminini paylaştı

2024 yılının Türkiye için ekonomik olarak zorlu geçeceğini söyleyen Demirtaş, madde madde açıklama yaptı.

Türkiye’nin ekonomik olarak çok zorlu bir yıla girdiğini belirten Özgür Demirtaş “Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun” diyerek şu mesajları paylaştı;

İşsizlik Artacak. Bazı insanlar işlerini Kaybedecek.

Zombi Şirketler Batacak.

Kredi daha da zor bulunacak.

Ucuz Paraya alışanlar Ağlayacak.

Sürekli dile getirdiği yapısal reformların yapılması ve doğru para politikasına devam edilmesi halinde 2024’ün ikinci yarısında hafif kıpırdanmanın başlayacağını yazan Demirtaş, mesajlarını şöyle sonlandırdı;

“2025 yılı daha iyi olacak. Yok eğer yapısal reformlar yapılmaz veya yarıda kesilirse ACI devam edecek. Hadi yapabiliriz. Ben Türkiye’ye inanıyorum. Lütfen bu sefer bari doğrusunu yapalım.”

Özgür Demirtaş güncel siyasetle ilgili de şu mesajı paylaştı;

“Siyasetçilerden ricam Birleştirici olmaları. Bu sözüm her siyasi partiye ve her siyasetçiye Zorlu bir ekonomik süreçten geçiyoruz ve birleşmeye ihtiyacımız var. Ülke olarak potansiyelimizi yakalamak istiyorsak siyasetin KISIR tartışmalarından uzaklaşıp her alanın uzmanlarını dinlemeliyiz. Ben Türkiye’nin bunu başaracağına inanıyorum. Ama siyasetçilere görev düşüyor. Yine siyaset yapın ama insanları Dil-Din-Mezhep-Siyasi Görüş Bakımından gaza getirmeyin. Bölücü ve Zedeleyici cümleler söylemeyin. Lütfen Birleştirici olun.”

Özgür Demirtaş: Ticari kredi ile dönen herkese geçmiş olsun