Yunanistan hava sahasını kapattı

Yunanistan’da tarihi kriz

Yunanistan, 4 Ocak 2026 Pazar günü sabah saatlerinde havacılık tarihinin en büyük iletişim krizlerinden birini yaşadı. Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (FIR) meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı başta olmak üzere tüm bölgesel meydanlarda iniş ve kalkışlar tamamen durduruldu.

İletişim Kopunca “Kırmızı Alarm” Verildi

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (HCAA) tarafından yayımlanan acil havacılık bildirisine (NOTAM) göre, sorun Atina ve Makedonya Alan Kontrol Merkezleri’ndeki radyo frekans sistemlerinin devre dışı kalmasından kaynaklandı. Kontrolörlerin uçaklarla iletişim kuramaması üzerine, havada bulunan uçakların güvenli inişleri için acil durum prosedürleri devreye sokulurken, yeni kalkışlara izin verilmedi.

Rotalar Türkiye ve Komşu Ülkelere Döndü

Hava sahasında yaşanan kaos, binlerce yolcuyu ve yüzlerce uçuşu doğrudan etkiledi:

Dönüş ve İptaller: Dublin, Barselona ve Paris'ten kalkan uçaklara kalkış noktalarına geri dönme talimatı verildi.

Dublin, Barselona ve Paris’ten kalkan uçaklara kalkış noktalarına geri dönme talimatı verildi. Yönlendirmeler (Divert): Yunanistan’a iniş yapamayan ticari yolcu uçakları, yakıt ve güvenlik planlaması kapsamında rotalarını Türkiye (İstanbul ve İzmir) , İtalya (Roma), Arnavutluk (Tiran) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi alternatif meydanlara çevirdi.

Havalimanlarında Kaos: Başta Atina Havalimanı olmak üzere terminallerde mahsur kalan yolcular nedeniyle yoğunluk yaşandı, güvenlik check-in işlemleri geçici olarak durduruldu.

“Uçuş Güvenliği Riskiyle Karşı Karşıyayız”

Hava Trafik Kontrolörleri Derneği yetkilileri, sistemdeki kaybın uçuş güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, hava sahasına yeni uçak kabul edilmeyeceğini duyurdu. Teknik ekiplerin arızanın bir siber saldırıdan mı yoksa donanımsal bir çökmeden mi kaynaklandığını araştırdığı, ancak kesin nedenin henüz belirlenemediği bildirildi.

Uçuşlar Ne Zaman Normale Dönecek?

Yetkililer, havalimanlarının ve hava sahasının kademeli olarak açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtse de, operasyonların normale dönmesi için net bir saat verilmedi. Yunan makamları, halihazırda sadece Yunan hava sahasından iniş yapmadan geçen (transit) uçuşların geçişine kısıtlı olarak izin verildiğini açıkladı.