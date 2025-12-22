Yusuf Güney gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cumcuma’nın haberine göre, soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan Yusuf Güney bugün gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı perşembe günü verilmişti

Soruşturma kapsamında perşembe günü aralarında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü’nün bulunduğu isimler hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak” ya da “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Adresinde bulunamamıştı

Gözaltı kararının ardından adresinde bulunamayan Yusuf Güney’in bir süredir telefonuna da ulaşılamadığı, avukatı aracılığıyla “şehir dışında olduğu” bilgisini paylaştığı ve ek süre talep ettiği belirtilmişti.

Yusuf Güney’in serbest bırakılması bekleniyor

Edinilen bilgilere göre Yusuf Güney’in savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan örneği vereceği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmasının beklendiği öğrenildi.

Aynı dosyada başka isimler de serbest bırakılmıştı

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel’in de pazar günü ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na giderek kan örneği verdiği ve serbest bırakıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

