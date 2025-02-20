Zafer Partisi müdahale Jandarma, Silivri’deki ‘Zafer Otağı’na Müdahale Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 1 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunması üzerine partililerin kurduğu ‘Zafer Otağı’na, jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

‘Sadece 1 Km’lik Alanı Kapsıyor’ Tartışması

süreç polisin bölgeye gelerek müdahalesi ile başladı. Partililerin nöbet tuttukları alanın yasaklı bölge olup olmadığına dair tartışmalarla büyüdü. Silivri Kaymakamlığı’nın 27 Ocak 2025 tarihli yasaklama kararı kapsamında, Zafer Partililerin nöbet tutmalarına izin verilmediği iddia edildi. Jandarma, çadırın yasaklı bölgede olduğunu belirtirken, Zafer Partili isimler ise bulundukları alanın yasaklı bölgenin dışında olduğunu savundu.

‘Bana Bir Karar Getirin, Derhal Tahliye Edeyim’

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Müdahale sürecine tepki göstererek, jandarma yetkililerinden yeni bir yasaklama kararı talep etti. “Bu alan, 27 Ocak tarihli kararda belirtilen bölgenin dışında. Bana bugün çıkan bir karar getirin, burayı derhal tahliye edeyim” dedi.

Zafer Partisi Müdahale Canlı Yayınlandı

Jandarma ve Zafer Partili isimler arasındaki tartışmalar sonuçsuz kaldı ve Zafer Partisi Müdahale süreci çadırın kaldırılmasıyla son buldu. Bu anlar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı