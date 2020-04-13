Güneşi gören çıktı! “Kapatılan” park bile ana baba günü

31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısında sona ererken haftanın ilk gününde İstanbul genelinde sokak ve caddelerin geçen haftaya oranla daha yoğun olduğu gözlendi.

Yenibosna semtinde Bahçelievler Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Kuleli Parkı ise adeta doldu taştı. Parka girişleri engelleyecek herhangi bir görevli bulunmazken banklarda gruplar halinde oturanlar, yürüyüş yapanlar, köpek gezdirenler parkta kalabalık oluşturdu.

Semtin ana caddesinde de kaldırımlardaki yoğunluk dikkati çekti. Ziraat Bankası şubesi önünde sosyal mesafenin pek de dikkate alınmadığı kuyruk, gruplar halinde dükkanların önünde oturanlar objektiflere yansıdı.

E-devlet üzerinden şifresi gelenlerin ücretsiz maske almak için gittiği hemen hemen tüm eczanelerde de sıra olduğu görüldü.

Benzer görüntüler İstanbul’un birçok semtinde de yaşandı.