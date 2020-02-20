Guns N’ Roses 2020 Konserleri: Latin Amerika ve Avrupa’da 20’den fazla konser

Efsane üyeleri Axl Rose, Slash ve Duff McKagan’ın yanı sıra yeni üyeleri ile yoluna devam eden dünyanın en büyük rock gruplarından Guns N’ Roses 2020 konserleri ile yine bu yaza damga vuracak.
Dünyaca ünlü Amerikalı rock grubu Guns N’ Roses 2020 konserlerinde dünyayı geziyor. Latin ve Orta Amerika ile Avrupa’nın birçok ülkesinde konser verecek olan dev grup hayranlarına yine unutulmaz anlar yaşatacak. Guns N’ Roses’ın yaz turnesi Temmuz/Ağustos aylarında ise Kanada ve ABD’de devam edecek.
Guns N’ Roses Orta ve Latin Amerika Konserleri 2020
14 Mart 2020: Mexico City (Meksika) Vive Latino Festival
18 Mart 2020: San Jose (Kosta Rika) Estadio Ricardo Saprissa Ayma
21 Mart 2020: Quito (Ekvador) Estadio Olimpico Atahualpa
24 Mart 2020: Lima (Peru) Estadio Universidad San Marcos
27 Mart 2020: Santiago (Şili) Lollapalooza
Guns N’ Roses Konser Turları 99 €’dan Başlayan Fiyatlarla
29 Mart 2020: Buenos Aires (Arjantin) Lollapalooza
3 Nisan 2020: Sao Paolo (Brezilya) Lollapalooza
5 Nisan 2020: Bogota (Kolombiya) Estereo Picnic
8 Nisan 2020: Guatemala City (Guatemala) Estadio Cementos Progreso
11 Nisan 2020: Punta Cana (Dominik Cumhuriyeti) Hard Rock Hotel and Casino
Guns N’ Roses 2020 Avrupa Konserleri
20 Mayıs 2020: Lizbon (Portekiz) Passeio Martimo De Alges
23 Mayıs 2020: Sevilla (İspanya) Estadio Benito Villamarin
26 Mayıs 2020: Münih (Almanya) Olimpiyat Stadı
29 Mayıs 2020: Londra (İngiltere) Tottenham Hotspur Stadı
30 Mayıs 2020: Londra (İngiltere) Tottenham Hotspur Stadı
2 Haziran 2020: Hamburg (Almanya) Volksparkstadion
6 Haziran 2020: Solvesborg (İsveç) Sweden Rock Festival
9 Haziran 2020: Viyana (Avusturya) Ernst Happel Stadı
12 Haziran 2020: Firenze (İtalya) Firenze Rocks
14 Haziran 2020: Bern (İsviçre) Stade de Suisse
17 Haziran 2020: Varşova (Polonya) PGE Narodowy (Varşova Ulusal Stadyumu)
19 Haziran 2020: Prag (Çekya) Letnany Airport
21 Haziran 2020: Landgraaf (Hollanda) Pinkpop
25 Haziran 2020: Glasgow (İskoçya) Glasgow Green
27 Haziran 2020: Dublin (İrlanda Cumhuriyeti) Marlay Park