Günün bombası! Mayıs başında ligler başlıyor

Ajansspor’dan Hüseyin Özkök’ün haberine göre Almanya Futbol Ligi DFL, Bundesliga 1 ve 2’nin herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 2 Mayısta yeniden başlaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Eğer hazırlıklar bu tarihe kadar yetişmezse alternatif olarak 9 Mayıs tarihi düşünülüyor. Bundesliga Kulüpler Birliği, 31 Mart günü telekonferans yolu ile yaptığı toplantıda Bundesliga’nın 30 Nisan’a kadar ertelenmesi kararını vermişti.

DFL’nin izniyle kulüpler 6 nisandan itibaren kısıtlamalar içeren antrenmanlarına başlamıştı. Futbolcular değişik saatlerde ve değişik antrenman sahalarında en fazla beş kişilik gruplar halinde çalışabiliyor. Ancak her oyuncunun arasında en az 2 m mesafe olması ve gerekiyor. Oyuncuların birbirleriyle mücadele etmesi ise kesinlikle yasak.

DFL’nin 2 Mayıs planına göre Dortmund-Schalke maçının da içlerinde olduğu son anda ertelenen 26. Hafta maçları 2 ve 3 Mayıs günleri oynanacak. 6 Mayıs günü ise şu ana kadar Bundesliga’nın tek erteleme maçı olan Werder Bremen-Frankfurt karşılaşmasının oynatılması düşünülüyor.

9 ve 10 Mayıs’ta oynanacak olan 27. Hafta maçlarının ardından Almanya Futbol Federasyonu DFB, 12 ve 13 Mayıs’ta Almanya Kupası yarı final maçlarını oynatacak. Sadece Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak ligin 21 Haziran günü bitirilmesi planlanıyor.

DFL yönetimi, siyaset izin verdiği takdirde bu planı devreye sokmakta kararlı. İzin çıktığı takdirde futbolcuların 11 veya 18 Nisanda toplu antrenmanlara başlamaları gerekiyor. Almanya’da bugün yayınlanan kamuoyu araştırmasına göre halkın % 52’si maçların seyircisiz de olsa oynanmasını istiyor.