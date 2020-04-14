Güvenli seyahat planı: Maldivler 3 ay içinde turizmi başlatmayı hedefliyor

Maldivler Turizm Bakanı Ali Waheed, hükümetin Maldivleri Covid-19’dan arındırıp özgür bir ülke haline getirmeyi ve üç ay içinde “güvenli turizm” başlatmayı hedeflediğini açıkladı.

Parlamentonun Ekonomik Komitesi’nin çevrimiçi oturumunda konuşan Bakan Ali Waheed, yürürlükteki güvenlik önlemlerinin iyi bir şekilde uygulanmaya devam etmesi halinde kısa süre sonra Maldivler’in rahat bir nefes alabileceğini söyledi.

Waheed “Gelecek üç ay içinde Maldivler, Asya kıtasındaki koronavirüs salgını bakımından ilk özgür ülke olacak. Bu yola ulaştığımızda güvenli turizme başlamak istiyoruz. Hükümetin öncelikli hedefi vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Ayrıca yatırımcı işletmelerin dağılmamasını sağlamak için de adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Maldivler’deki durumun, diğer komşu ülkelerle ve Avrupa kıtasına kıyasla, alınan sıkı önlemlerin sayesinde daha iyi olduğunu ifade eden Waheed “Dünyadaki hiçbir ülkenin lideri, krizin ne zaman üstesinden gelebileceklerini tahmin edemez ve virüs için bir aşı bulunana kadar dünya hızlı kararların alınacağı bir endişe durumunda olacaktır. Koronavirüs nedeniyle turizm hareketi tamamen durdu. Ancak bu yıl 2 milyon turist hedefimiz sürüyor. İşler yolunda giderse en geç yılın son çeyreğinde turistleri tekrar karşılamayı umuyoruz” dedi.