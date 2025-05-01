1 Mayıs’ta Taksim gerilimi

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli sendika temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. HAK-İŞ ve DİSK üyeleri, Kazancı Yokuşu’nda 1977’de hayatını kaybedenleri anmak için karanfil bıraktıktan sonra anıta Filistin bayraklı çelenk sundular.

HAK-İŞ: “Emeğimizin karşılığını talep ediyoruz”

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk yaptığı açıklamada, “1 Mayıs yalnızca bayram değil, emeğin karşılığını talep ettiğimiz gündür” dedi. İluk, barışçıl kutlamalar için mücadele verdiklerini ancak yalnızca Taksim’in değil, tüm Türkiye meydanlarının emekçilerin sesi olduğunu vurguladı.

DİSK’ten Kazancı Yokuşu’na karanfil

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki grup da Kazancı Yokuşu’na yürüyerek karanfil bıraktı. Çerkezoğlu, “Bugün 5 kıtada işçi sınıfının mücadele günü. Tüm sınıf kardeşlerimize selam olsun” dedi.

Taksim’e yürümek isteyen gruplara müdahale

İstanbul Emniyeti, Taksim çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösteri yapılmasına izin verilmeyen alana yürümek isteyen bazı gruplara polis müdahalede bulundu. Mecidiyeköy’de toplanan grup arasında bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da gözaltılara tepki göstererek müdahale aracına çıktı.

HKP üyeleri Beşiktaş’ta engellendi

Beşiktaş’ta ara sokaklardan Barbaros Bulvarı’na çıkmak isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerine de polis müdahale etti. Gözaltına alınan bazı kişiler emniyete götürüldü. İstanbul’un farklı noktalarında benzer müdahaleler yaşandı.