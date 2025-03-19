John F. Kennedy suikastı hakkında gizli tutulan son belgeler erişime açıldı

ABD’de Kennedy suikastı hakkında gizli tutulan son belgeler erişime açıldı

ABD hükümeti, John F Kennedy’nin yaklaşık 60 yıl önceki suikastına ilişkin gizli belgelerin son bölümünü de erişime açtı.

ABD Başkanı Donald Trump Ocak ayında göreve başladıktan birkaç gün sonra bir başkanlık kararı imzalayarak John F. Kennedy, kardeşi Senatör Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. suikastlarına dair belgelerin kamuoyuna açıklanmasına karar vermişti.

Tarihçiler, taradıkları kayıtlarda çığır açıcı ifşalara rastlamayı beklemediklerini ifade ediyor.

Trump, 80 bin sayfalık belgenin mühürlerinin açılacağını tahmin ettiğini belirtmişti.

ABD yetkilileri daha önce yüz binlerce JFK belgesini erişime açmış ancak ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek bazılarının gizli kalmasına karar verilmişti.

Birçok Amerikalı hala silahlı saldırgan Lee Harvey Oswald’ın tek başına hareket etmediğine inanıyor.

Kennedy, 22 Kasım 1963’te Dallas, Teksas’a ziyareti sırasında vuruldu.

Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından yayımlanan Kennedy materyalinin ne kadarının yeni olduğu belirsiz.

Uzmanlara göre belgelerin çoğu daha önce kısmen sansürlenmiş biçimde yayımlanmıştı.

CIA: Kennedy suikastçısı Oswald’la bağlantımız yok

1964’te yapılan Warren Komisyonu soruşturması, John F. Kennedy’nin, geçmişte Sovyetler Birliği’nde yaşamış olan Lee Harvey Oswald tarafından öldürüldüğü ve Oswald’ın kendi başına hareket ettiği sonucuna ulaşmıştı.

Oswald olaydan hemen sonra gözaltına alınmış ancak iki gün sonra, 24 Kasım 1963’te, Dallas Emniyet Müdürlüğü’nün bodrum katında öldürülmüştü.

Suikastın ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise dün yaptığı açıklamada Oswald’la hiçbir zaman bağlantısının olmadığını ve onunla ilgili bilgileri hiçbir zaman Amerikalı müfettişlerden gizlemediğini açıkladı.

Pazartesi günü ABD’deki Kennedy Merkezi’nde bir etkinlikte konuşan Trump, “İnsanlar on yıllardır bunu bekliyordu. Çok ilginç olacak.” dedi ve ekledi:

“Seçim kampanyamda bunu yapacağımı söyledim ve ben sözümün eriyim.”

Trump, belgelerin sansürlenmemiş halde paylaşılacağını düşündüğünü de belirtti.

Ancak Salı gecesi erişime açılan yüzlerce dosyanın bazılarında karartılmış bölümler olduğu belirtiliyor.

ABD medyasına göre diğerleri de soluk veya kötü taranmış fotokopiler oldukları için okunmaz durumda.

ABD Kongresi, 1992’deki soruşturmayla ilgili tüm belgelerin 25 yıl içinde yayımlanmasını öngören bir yasa çıkarmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Donald Trump’ın emriyle yapılan araştırmalar sırasında geçen ay yaklaşık 2 bin 400 yeni belge bulduğunu duyurmuştu.

BBC’nin ABD’deki ortağı CBS’e göre ABD Ulusal Arşivleri’nde John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 5 milyon belge bulunuyor.

Arşiv yönetimi Aralık 2022’de yaptığı açıklamada bunların yüzde 97’sinin halkın erişimine açık olduğunu duyurmuştu.

Geri kalan kısımda ise kısmen veya tamamen gizli tutulmaya devam edilen belgeler var.

ABD Başkanı Trump ilk döneminde de tüm belgelerin gizliliğini kaldırmaya karar vermiş fakat CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ve FBI yetkilileri Trump’ı bu karardan vazgeçmeye ikna etmişti.

Trump bu yıl imzaladığı başkanlık kararıyla, “devam eden gizliliğin kamu yararına olmadığını” belirtti.

Kennedy nasıl öldürülmüştü?

ABD’nin 35’inci Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963’te uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

Silahlı saldırı sırasında Kennedy üstü açık bir arabada yolculuk ediyordu.

Başkan’ın önünde oturan Texas Valisi John Connally saldırıdan yaralı kurtuldu.

Aynı saat içinde, suikastın gerçekleştiği Dallas’ta polis memuru JD Tippit de öldürüldü.

Hemen ardından da şüpheli Lee Harvey Oswald tutuklandı.

12 saat içinde Oswald, John F. Kennedy ve Tippit’i öldürmekle suçlandı.

24 Kasım’da Oswald, başka bir yere götürülmek üzere Dallas karakolunun alt katından çıkarıldığı sırada bir gece kulübü sahibi olan Jack Ruby tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Cinayet anı kameralarca kaydedildi.

Ruby, Oswald’ı öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı.

Kararı temyize götüren Ruby, yeniden yargılanma hakkını kazanamadan 1967 yılında kanserden öldü.

Kennedy Suikast sonrasında ne olmuştu?

1964’te yapılan Warren Komisyonu soruşturması, John F. Kennedy’nin, geçmişte Sovyetler Birliği’nde yaşamış olan Lee Harvey Oswald tarafından öldürüldüğü ve Oswald’ın kendi başına hareket ettiği sonucuna ulaşmıştı.

Oswald veya Ruby’nin iç ya da dış herhangi bir komployla ilgileri olduğuna dair bir delil yoktu.

Suikastın ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise Oswald’la hiçbir zaman bağlantısının olmadığını ve onunla ilgili bilgileri hiçbir zaman Amerikalı müfettişlerden gizlemediğini açıkladı.

Kennedy Dosyaları Casusluk Konusunda Işık Tutuyor, Ancak Suikast Konusunda Değil

64.000 sayfayı analiz etmek zaman alır. Ancak şimdiye kadar, yeni belge sürümlerinde tek bir silahlı adamın başkanı öldürdüğü teorisini sorgulayan hiçbir şey yok. Yeni sansürsüz dosyalar çoğunlukla istihbarat toplamaya odaklanıyor.

Başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin ikinci bir dizi belge, Trump yönetimi tarafından Salı gecesi geç saatlerde, akşam saatlerinde bir diğer bölümü internete konulduktan sonra yayımlandı. Bu durum, profesyonel tarihçilere, meraklı amatörlere ve fanatik komplo teorisyenlerine, altmış yıldan fazla bir süre sonra bile Amerika’yı hala büyüleyen bir cinayetle ilgili ifşaatları ortaya çıkarmaları için bir şans daha verdi.

Salı günü kamuoyuna açıklanan iki belge grubu, Ulusal Arşivler’e göre yaklaşık 63.400 sayfaya ulaştı, ancak bu dosyalardan kaçının gerçekten yeni olduğu veya daha önce kısmen veya tamamen yayınlandığı veya Çarşamba günü daha fazlasının yayınlanıp yayınlanamayacağı belirsiz. Yetkililer, Kennedy suikastıyla ilgili hükümet kayıtlarının yüzde 99’unun -bazen çok yüzeysel olarak- zaten kamuoyuna açık olduğunu söyledi.

JFK’nin torunu dosyaların yayınlanmasını ve haber medyasının tepkisini sert bir dille eleştirdi.

Başkan John F. Kennedy’nin tek torunu olan Jack Schlossberg, Salı günü yayımlandığında Kennedy suikastı hakkındaki yeni hükümet dosyalarını inceleyen birçok kişi arasında değildi. Bunun yerine, John Bouvier Kennedy Schlossberg sosyal medyada Başkan Donald Trump’ı, Cumhuriyetçi milletvekillerini ve haber medyasını dosyaların ele alınışı konusunda eleştiriyordu.

Başkanın kızı Caroline Kennedy’nin oğlu ve Demokrat siyasetinde açık sözlü bir ses olan 32 yaşındaki Schlossberg, uzun zamandır Trump yönetimini ve politikalarını eleştiriyor. Geçtiğimiz yılki seçim döngüsü sırasında, Cumhuriyetçi adaylarla ve o zamanlar bağımsız olarak başkanlık için yarışan ikinci kuzeni Robert Kennedy Jr. ile alay eden bir dizi komik TikTok gönderisi yaptı . Ancak Başkan Trump’ın bir yürütme emriyle büyükbabasının suikastıyla ilgili 80.000 sayfalık dosyanın mühürlenmesi, siyaseti kişisel hale getirdi.

Schlossberg’in standartlarına göre bile ateşli olan X’teki bir dizi gönderide, Trump yönetiminin belgeler yayınlanmadan önce Başkan Kennedy’nin ailesinden kimseye “önceden haber vermediğini” söyledi. “Tamamen sürpriz, şok edici değil!!” diye yazdı.

Trump yönetimi, Schlossberg’in Kennedy’lere tahliye konusunda önceden bilgi verilmediği yönündeki iddiasıyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Schlossberg “JFK’nin ölümüyle ilgili başkan Trump’un takıntısı var”

Schlossberg, dosyalar hakkındaki kendi çevrimiçi başlığının ötesinde, Utah’tan kıdemli senatör ve Cumhuriyetçi Mike Lee’nin X’te yaptığı bir gönderiye de itiraz etti. Lee, “JFK dosyalarını yayınlamak neden bu kadar uzun sürdü?” diye sordu. Schlossberg, “JFK’nin mirasını gerçekten önemsiyorsunuz? Onu parçalıyorsunuz.” diye yanıtladı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Vogue için siyasi muhabir olarak işe alınan Schlossberg , haber medyasının onlarca yıllık belgeleri kapsamlı bir şekilde ele almasını da eleştirdi. Siyasi muhabir Harry Enten ve sunucu Erin Burnett’in JFK dosyalarını son dakika haberi olarak tartıştığı CNN’e ayarlanmış duvara monte bir televizyonun önünde duran Schlossberg, bir video gönderisinde “Çok fazla gerçek haber var. Neden bunları ele alıyorsunuz? … Durun.” dedi.

Schlossberg en sert eleştirilerini Başkan Trump’a sakladı. Bay Trump’ın büyükbabasının ölümüyle ilgili bir “takıntısı” olduğunu ancak hayatı veya politikalarıyla ilgili olmadığını söyledi.

Örneğin Schlossberg, Trump yönetiminin işten çıkarmalar ve dış yardımları dondurma yoluyla yakın zamanda dağıttığı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın veya USAID’in 1961’de Başkan Kennedy tarafından kurulduğunu belirtti.

Çarşamba günü ulaşılan Schlossberg, sosyal medyada söylediklerinin ötesinde yorum yapmayı reddetti.

Amerikan halkı Kennedy suikastına uzun zamandır hayranlık duyuyor. 1992’de Oliver Stone’un “JFK” filmi ilgiyi (ve komplo teorilerini) artırdıktan sonra Kongre, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’ne Kennedy suikastıyla ilgili bilinen tüm ABD hükümet kayıtlarını tek bir yerde toplamasını emreden bir yasa çıkardı.

Yasa, tüm belgelerin 25 yıl içinde yayınlanmasını gerektiriyordu. Ulusal Arşivler’e göre, bilinen Kennedy belgelerinin yaklaşık %99’u o zamandan beri kamuoyuna açıklandı.

Schlossberg için büyükbabasının suikastı hem ulusal bir trajedi hem de süregelen bir dikkat dağıtıcı unsurdur.

“Onlarca yıldır, onun ölümüyle ilgili komplolar, odak noktasını hayatının önemli derslerinden ve anın kritik meselelerinden uzaklaştırdı,” diye yazmıştı Schlossberg bir keresinde. “Bugün de aynısını yapmaya devam ediyorlar.”

Schlossberg bu sözleri dün X’te yazmadı, 2017’de Time dergisinde yazdı.