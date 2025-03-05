Acun Ilıcalı Bahis Soruşturmasında Şüpheli: Sadettin Saran da İddianamede Yer Aldı

Acun Ilıcalı bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Futbolistan kaynaklı olarak edindiğimiz bilgilere göre ; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla iddianame hazırladı. TV 8, EXXEN ve S Sport platformlarında yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis sitelerinin sanal reklamlarla tanıtıldığı iddia edilerek, Ilıcalı ve Saran için 1 ila 3 yıl arası hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ilıcalı bahis suçlamasıyla “şüpheli” olarak yer alırken, S Sport’un sahibi iş insanı Sadettin Saran da aynı suçlamalarla yargılanacak isimler arasında bulunuyor.

Savcılığa göre, Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran, TV 8, EXXEN ve S Sport’ta yayınlanan futbol karşılaşmalarında sanal reklam teknikleri kullanarak ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptı ve bu yolla izleyicileri bahis oynamaya teşvik etti.

İddianameye göre, Ilıcalı bahis bağlantılı suçlamalar kapsamında “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçlamasıyla yargılanacak. Savcılık, Ilıcalı ve Saran hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti.

Bahis Soruşturmasında Son Durum: Mahkemeye Sevk Edildiler

İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Acun Ilıcalı bahis davasında Sadettin Saran ile birlikte yargılanacak.

Bu gelişmeler, medya ve spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, Ilıcalı ve Saran’ın suçlamalara nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Ilıcalı ve Saran, bahis suçlamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.