Ankara’daki lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesi organize sanayi bölgesinde yer alan bir lityum üretim tesisinde yaşanan gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi ise zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan trajedi sonrası savcılık harekete geçti.

Ankara’da fabrika alarm verdi, can kaybı yaşandı

Olay, sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lityum fabrikasında meydana geldi. Henüz kaynağı belirlenemeyen gaz sızıntısı sonucu tesiste çalışan 5 kişi etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2 kişi yaşamını yitirdi.

3 kişi hastanede tedavi görüyor

Zehirlenme belirtileri gösteren diğer 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Gaz sızıntısının nedeni, üretim aşamasındaki bir aksaklık mı yoksa teknik ihmal mi, yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

