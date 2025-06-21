Ankara’daki lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 ölü, 3 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir lityum fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı faciaya yol açtı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara’nın Polatlı ilçesi organize sanayi bölgesinde yer alan bir lityum üretim tesisinde yaşanan gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi ise zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan trajedi sonrası savcılık harekete geçti.
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Olay, sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lityum fabrikasında meydana geldi. Henüz kaynağı belirlenemeyen gaz sızıntısı sonucu tesiste çalışan 5 kişi etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2 kişi yaşamını yitirdi.
3 kişi hastanede tedavi görüyor
Zehirlenme belirtileri gösteren diğer 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Gaz sızıntısının nedeni, üretim aşamasındaki bir aksaklık mı yoksa teknik ihmal mi, yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.