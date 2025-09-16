En Son Haberler

Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk operasyonu

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 48 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltılar arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Sorgular Örgütlü Suçlar Bürosu’nda yapılacak

Şüphelilerin sorgularının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda yapılacağı öğrenildi.

Bayrampaşa Belediye başkanı ve yardımcıları gözaltına alınmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Hasan Mutlu’nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da gözaltına alınmıştı.

