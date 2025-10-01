Bebek’teki Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı

İstanbul Bebek’teki tarihi Beyaz Köşk için dördüncü kez düzenlenen satış ihalesi sonuçlandı. FETÖ firarisi Akın İpek’in Koza-İpek Holding bünyesinde yer alan köşkü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF yönetimine devredilmişti. Uzun süredir satış süreci tamamlanamayan köşk, 1 milyar 116 milyon lira bedelle yeni sahibine geçti.

Beyaz Köşk üç başarısız girişimin ardından satış

Beyaz Köşk ilk kez geçen yıl mayıs ayında 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı ancak alıcı çıkmadı. Bu yıl içinde üç kez daha satışa sunulan taşınmaz, talep yetersizliği nedeniyle el değiştiremedi. Son olarak 925 milyon lira bedelle yeniden satışa çıkarılan köşk, 11 Eylül’de duyurulan dördüncü ihalede satıldı.

KAP’a yapılan açıklama

Koza Altın İşletmeleri’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bilgilendirmede, satışın açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, “İhalede en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon TL olmuştur. Yönetim Kurulumuzun onayının ardından tapu devri kısa sürede tamamlanacaktır” denildi.

Beyaz ve Kahverengi Köşk detayları

Satışa konu olan taşınmazda iki yapı bulunuyor. Beyaz Köşk’ün yanında yer alan Kahverengi Köşk ise zemin ve normal kattan oluşuyor, yaklaşık 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Her iki yapı da 1259 ada, 132-133 parseller üzerinde yer alıyor.

Akın İpek davaları kaybetmişti

İngiltere’de yaşayan FETÖ firarisi Akın İpek, Türkiye aleyhine açtığı iki uluslararası tahkim davasını kaybetmişti. Türkiye’deki malvarlıklarına el konulan İpek’in Bebek’teki köşkü de bu süreçte TMSF tarafından yönetilmeye başlanmıştı.

