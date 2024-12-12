Bulgaristan ve Romanya Schengen’e tam üye oldu

Bulgaristan ve Romanya artık Schengen’e tam üye

Bulgaristan Cumhuriyeti ve Romanya, AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nin 12 Aralık’ta iki ülkenin Schengen bölgesine tam entegrasyon sürecini tamamlama yönündeki oybirliğiyle aldığı kararı güçlü bir şekilde memnuniyetle karşıladıklarını belirten Sofya ve Bükreş Dışişleri Bakanlıkları ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, “Bu, Bulgaristan Cumhuriyeti ve Romanya’nın Avrupa Birliği’ne katılımlarından bu yana temel hedeflerinden biri olan AB içinde serbest dolaşım alanına katılım sürecini tamamlayan tarihi bir karardır” denildi.

12 Aralık kararının resmen kabulüyle , Bulgaristan Cumhuriyeti ile Romanya arasındaki iç kara sınırlarındaki kişilere yönelik kontrollerin resmen kaldırılacağı tarih 1 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Açıklamada, her iki ülkenin serbest dolaşım alanına katılımının vatandaşlarına doğrudan fayda sağlayacağı, işletmelerinin ekonomik fırsatlarını artıracağı ve ayrıca Tek Pazar içinde büyümeyi teşvik edeceği belirtildi.

Avrupa Komisyonu (AK), 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladı: “Bu önemli adım, her iki ülkenin Schengen bölgesine tam girişini tamamlıyor”.

“Bu yalnızca Schengen bölgesini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda iç pazarı daha da güçlendirecek, seyahati, ticareti ve turizmi artıracaktır. Güçlü bir Schengen bölgesi AB’nin birliğini güçlendirir ve AB’yi küresel ölçekte daha güçlü hale getirir.”

Eski Başbakan ve Parlamento’nun en büyük grubu olan GERB-UDF’nin lideri Boyko Borisov, Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Bulgaristan’ın Schengen’e girmesi, birçok hükümetin çalıştığı ülkemiz için büyük bir başarıdır.

Borissov, “Bulgaristan uzun zamandır Schengen giriş kriterlerini yerine getiriyor. İnsanların, malların ve sermayenin serbest dolaşımı, Avrupa Birliği içindeki ekonomik ve politik iş birliğinin temel direklerinden biridir” dedi.

Romanya ve Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasının tam 17. yılında, Schengen bölgesine tam üye olmalarına yeşil ışık yakıldı. AB’nin Dönem Başkanı Macaristan’ın İçişleri Bakanı, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen’e tam üye olmasını “tarihi bir an” olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Schengen bölgesinin güçlenmesinin “AB’nin birliğini ve gücünü pekiştireceğini” belirtti.

Bulgaristan ve Romanya kara sınırlarında da denetim olmayacak

İki ülke de Schengen’e tam üye oldu.

Bulgaristan ve Romanya, mart ayında hava ve deniz yolu ile Schengen bölgesine dahil edilmişti. Yeni yılla birlikte artık kara sınırlarında da denetim olmayacak.

Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen’e tam üyeliğine Avusturya “çok fazla yasadışı geçiş” olduğu gerekçesiyle yıllardır itiraz ediyordu. Başkentler, bir süredir aldıkları tedbirlerle Avusturya hükümetini ikna etmeyi başardı.

Ancak kamyon şoförleri için sınırdaki bürokrasi devam edecek. Macaristan, Romanya ile arasındaki sınır kapısı olan Nadlac’ta altı ay boyunca her kamyonu ve belgelerini denetlemeye devam edecek. Bulgaristan ise Tuna Nehri üzerindeki Romanya’ya açılan köprünün yanında yeni bir sistem kurdu, kamyon başına 25 euro alınacak.

Schengen, 27 AB üyesinden 25’inin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’den yaklaşık 450 milyon kişinin Avrupa içinde serbestçe seyahat etmesine olanak tanıyor. İngiltere hiçbir zaman Schengen’e dahil olmadı ancak İngiltere’den gelenler şu anda her 180 günde bir kez, 90 güne kadar Schengen bölgesini vizesiz olarak ziyaret edebiliyorlar.

NationalTurk- Sofya