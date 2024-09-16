Bulgaristan, Türkiye sınırında 125 kilo altın ele geçirdi

Bulgaristan, Türkiye sınırında değeri 5 milyon euroyu aşan 125 kilo altın ele geçirdi.

Orta Doğu’dan Batı Avrupa’ya uyuşturucu taşımak için kilit bir geçiş noktası olan Bulgaristan, son yıllarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı ile mücadele çabalarını artırdı.

Bulgaristan‘da yetkililer, Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo kontrol noktasında değeri 5 milyon euroyu (188 milyon Türk Lirası) aşan 125 kilogramlık rekor miktarda altın ele geçirdi.

Mücevher, külçe ve madeni paraları da içeren kargo, Kapitan Andreevo Gümrüğü, Ulusal Güvenlik Devlet Ajansı ve Sınır Polisi’nin katıldığı ortak bir operasyonla ele geçirildi.

Cuma günü Bulgaristan Gümrük İdaresi ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin katıldığı ortak bir brifingde 125 kilo altına el koyulduğu açıklandı.

Yetkililer brifingde, Bulgar vatandaşı olan sürücünün gözaltına alındığını belirterek, Bulgar-Türk vatandaşı olan bir başka kişinin de onunla birlikte araçta olduğunu ifade etti.

Atanas Ilkov “Çete hakkında birkaç ay önce bilgi edindik.”

İçişleri Bakanı Atanas Ilkov, “Kaçakçılık çetesi hakkında birkaç ay önce bilgi edindik. Avrupa’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gidiyor,” dedi.

Kaçak altınlar Bulgaristan‘dan Türkiye’ye giden bir araca gizlenmişti. Yetkililer, kapsamlı gümrük incelemesi sırasında, gösterge paneli kapağını çıkardıktan sonra aracın hava yastığı bölmesine gizlenmiş külçeler, madeni paralar ve diğer eşyaları keşfetti.

Yurt dışı alışveriş sitelerinden ithal edilen ürünleri vergisiz satmak kaçakçılık sayıldı

Gümrük Dairesi Müdürü Georgi Dimov, “Titiz gümrük incelemesinin 13 saatten fazla sürdüğünü” belirterek, bunun Bulgaristan sınırında bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktarda kaçak altın olduğunu belirtti.

Orta Doğu’dan Batı Avrupa’ya uzanan uyuşturucu rotası üzerinde yer alan Bulgaristan, son yıllarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığını önlemek için büyük adımlar attı.

İçişleri Bakanı Atanas İlkov’un bildirdiği üzere, “Kapitan Andreevo” – Kapıkule Sınır Kapısında gümrük görevlileri altın külçeler, altın paralar ve takılardan oluşan 125 kilogramın altın ele geçirdi. Bulgaristan vatandaşı olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen altının değeri 10 milyon levanın üzerinde.

Kapitan Andreevo’da ele geçirilen 125 kg altın hakkında yapılan açıklama

Savunma Bakanı, kaçakçılık kanalının birkaç aydır faaliyette olduğunu belirterek, “Büyük ihtimalle Türkiye’ye taşınan altın, halihazırda Avrupa piyasasında mevcut olan hazır ürünlerle aynı kanal üzerinden Avrupa’ya geri dönüyor,” sözlerini kullandı.

Gümrük görevlilerinin, arabada özel bölmede, iyi gizlenmiş olan altınları bulması saatler sürdü.

NationalTurk / Bulgaristan