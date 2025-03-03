Çanakkale’de Madımak Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anmak ve adalet talebini yinelemek amacıyla eylem düzenlendi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin kentteki Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen anmada, katılımcılar Madımak Katliamı’nda yaşamını yitirenleri unutmadıklarını ve adalet mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Çanakkale’de Madımak İçin Adalet Çağrısı

İskele Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katılan CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan,etkinlik sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ” laiklik, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin önemine dikkat çekti. “Sivas’ı unutmadık, unutmayacağız” sözleriyle başlayan açıklamasında Güneşhan, “Madımak’ta yakılan ateş sadece oteli değil, vicdanlarımızı da yaktı. Katilleri koruyanları da, aklayanları da affetmiyoruz. Laikliği, demokrasiyi ve insan haklarını savunmaya, gericiliğe ve karanlığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. ” ifadelerini kullandı.

Adalet Talebi ve Toplumsal Hafıza

Madımak Katliamı’nın unutulmaması gerektiğini belirten katılımcılar, adalet sağlanana kadar mücadelelerinin süreceğini dile getirdi. Basın açıklamasında, katliamın sadece geçmişte yaşanmış bir trajedi olmadığı, günümüz Türkiye’sinde hukukun üstünlüğü ve insan hakları bağlamında hala büyük bir yara olduğu vurgulandı.

düzenlenen bu anma etkinliği, Madımak Katliamı’nın 32. yıldönümü yaklaşırken felaketin acısı ve adalet talebinin sürdüğünü gözler önüne seriyor