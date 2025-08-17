Çanakkale’de orman yangını: 5 köy tahliye edildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Eceabat’a sıçradı. Rüzgarın saatte 50 kilometreye ulaşması, ekiplerin söndürme çalışmalarını güçleştirdi.

Çanakkale’de 5 köy tahliye edildi

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşınca Gelibolu’da bir, Eceabat’ta ise dört köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölge halkı da ekiplere destek vererek yangının ilerlemesini durdurmaya çalıştı.

Gece boyunca karadan mücadele

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları devreden çıktı, yangına karadan müdahale gece boyunca sürdü. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden devreye girdi.

Tarihi alan ziyarete kapatıldı

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, yangının etkilediği bölgedeki güvenlik riski nedeniyle Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı’nı da kapsayan kuzey hattını ziyarete kapattı. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici olarak ziyaretçilere kapalı olacak.

Çanakkale Valisi’nden açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Ekiplerimiz yoğun gayret gösteriyor” dedi.

