En Son Haberler

Çanakkale’de orman yangını: 5 köy tahliye edildi

Gelibolu’da başlayan ve Eceabat’a sıçrayan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle beş köy boşaltıldı. Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyarete kapatıldı.

NationalTurk FR17/08/2025
8 1 dakika okuma süresi
Çanakkale'de orman yangını büyüyerek devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle beş köy boşaltıldı.
Çanakkale'de orman yangını büyüyerek devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle beş köy boşaltıldı.
WTS ile Ayın Fırsatları

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Eceabat’a sıçradı. Rüzgarın saatte 50 kilometreye ulaşması, ekiplerin söndürme çalışmalarını güçleştirdi.

İçerik gizle
1 Çanakkale’de 5 köy tahliye edildi
1.1 Gece boyunca karadan mücadele
1.2 Tarihi alan ziyarete kapatıldı
2 Çanakkale Valisi’nden açıklama

Çanakkale’de 5 köy tahliye edildi

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşınca Gelibolu’da bir, Eceabat’ta ise dört köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölge halkı da ekiplere destek vererek yangının ilerlemesini durdurmaya çalıştı.

orman yangini canakkale

Gece boyunca karadan mücadele

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları devreden çıktı, yangına karadan müdahale gece boyunca sürdü. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden devreye girdi.

Tarihi alan ziyarete kapatıldı

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, yangının etkilediği bölgedeki güvenlik riski nedeniyle Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı’nı da kapsayan kuzey hattını ziyarete kapattı. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici olarak ziyaretçilere kapalı olacak.

Çanakkale Valisi’nden açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Ekiplerimiz yoğun gayret gösteriyor” dedi.

Bağlantılar
NationalTurk FR17/08/2025
8 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu