Çanakkale’de orman yangını kabusu

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur.” ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmalarını engellememek amacıyla kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale’de tahliye hazırlıkları yapılıyor

Vali Toraman, yangının ilerlediği bölgelerde tedbir amaçlı bazı adımlar atıldığını belirterek, “Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok.” dedi.

Yangının şehir merkezini tehdit etmediğini, ancak hastane bölgesinin üst kesimlerine kadar ilerlediğini aktaran Toraman, bir sitenin bahçesine kadar alevlerin ulaştığını, ekiplerin yoğun bir şekilde yangını durdurmaya çalıştığını ifade etti.

Yangın riski yüksek bölgelerde denetimler arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yükselmesi, nemin düşmesi ve rüzgarın etkili olması nedeniyle bu haftayı yüksek yangın riski taşıyan dönem olarak değerlendirdi. Yetkililer, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda denetimleri artırdı.

Orman köylerinde yapılan anonslarla vatandaşlar ateş yakmamaları, sigara içmemeleri ve izinsiz kamp kurmamaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca 7 gün 24 saat görev yapan 776 gözetleme kulesi ve 368 kamerayla ormanlar sürekli izleniyor. İnsansız hava araçları ve jandarma ekipleri de riskli bölgelerde gözetleme faaliyetlerine destek veriyor.

