14 Mayıs seçimleri öncesi partilerin milletvekili aday listeleri belli olmaya devam ediyor. CHP İstanbul 2. bölge milletvekili adayları 2023 listesi de belli oldu.

CHP milletvekili aday listeleri basına yansımaya devam ediyor. Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu’nu kapsayan İstanbul 2. bölge milletvekili adayları da merak konusu.

CHP’de sabaha kadar devam eden liste oluşturma çalışmaları sonucunda 2. bölge aday listesi de belli oldu.

2023 CHP Aday Listesi: İstanbul 2. Bölge’de Durum Ne?

İstanbul 2. bölgede 2018’de yapılan seçimlerde AK Parti 13, CHP 8, HDP 3, MHP ve İYİ Parti ise 2’şer milletvekili çıkarabilmişti. Saadet Partisi ise yüzde 1.6 (42 bin 194 oy) almış ancak milletvekili çıkaramamıştı.

Millet İttifakı içinde yapılan çalışmalar sonucunda DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin CHP listelerinden seçime girmesi kararlaştırıldı.

Buna göre CHP İstanbul 2. bölge milletvekili aday listesinde de Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden birer aday seçilebilecek sıralarda milletvekili adayı gösterildi. Saadet Partisi’nden Mustafa Kaya 5, Gelecek Partisi’nden İsa Mesih Şahin 7, DEVA Partisi’nden Evrim Rızvanoğlu 8. sıradan aday oldu.

Gezi Parkı direnişinde iktidarın Dolmabahçe Valide Sultan Camiinde bira içildiğine yönelik iddialarını yalanlayan cami müezzini Fuat Yıldırım da CHP adayı olarak 10. sıradan listeye girdi.

İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili Aday Listesi;

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

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