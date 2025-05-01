CHP’li yöneticilere miting anonsu sırasında silahlı saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4 Mayıs’ta Konya’da gerçekleştireceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” mitingi öncesinde tansiyon yükseldi. Mitingin duyurusunu yapmak üzere Karaman’dan Çumra’ya gelen CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince, anons aracıyla duyuru çalışması yürüttükleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırı gerçekleşti

Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karaman’dan Konya’da gerçekleştirilecek mitingimiz için Çumra İlçesi’nde Karaman İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince ile birlikte sesli yayın yaparken aracımıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. Baskılar bizi yıldıramaz” ifadelerini kullandı. Her iki yönetici, olay sonrası Çumra Karakolu’na giderek şikayetçi oldu.

CHP’den sert tepki: “Halkın iradesine açık tehdit”

Olayın ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaşananların sadece partilerine değil, demokrasiye yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. Adem, “Bugün Konya’nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan yöneticilerimize silahla ateş açıldı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halkın iktidarını kurmamızı hiçbir güç engelleyemeyecek” dedi.

Adem, olayın ardından saldırganın serbest bırakılmasına yönelik girişimlerin de kamuoyunun tepkisiyle engellendiğini belirtti. “Gerçek adaletin sağlanıp sağlanmayacağını hep birlikte göreceğiz” diyen Adem, aynı gün içinde CHP otobüsünü sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan bir partili şoförün de ev hapsine çarptırıldığını belirterek, yaşananları “açık bir çifte standart” olarak değerlendirdi.

“Bu saldırılar bizi yıldıramaz”

CHP’nin miting hazırlıklarını sürdüreceğini belirten Adem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz halkın partisiyiz. Kurşunla susturamayacaksınız. Ev hapsiyle durduramayacaksınız. Ne yaparsanız yapın, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Bugün yaşanan bu saldırı ve hukuksuzluklar, bizleri yıldırmak yerine mücadelemizi daha da güçlendirmektedir.”

CHP’nin 4 Mayıs Cumartesi günü Konya’da düzenleyeceği miting için tüm hazırlıkların sürdüğü belirtildi.